Площа повної поверхні куба дорівнює 3 см квадратних. Знайдіть довжєину діагоналі грані куба
Геометрия
Площа повної поверхні куба дорівнює 3 см квадратних. Знайдіть довжєину діагоналі грані куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площа однієї грані куба дорівнює S = 3 / 6 = 0,5 см². Ребро куба дорівнює a = √ S = √ 0,5 см. Тоді діагональ грані становить d = a * √ 2 = √ 0,5 * √ 2 = 1 см.
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