большая коробка яиц на 8 рублей дороже маленькой.В понедельник магазин продал 2 большие коробки яиц и 4 маленькие.Во вторник было продано 4 большие и 4 маленькие коробки яиц.Известно,что в понедельник магазин выручил на 48рубле...

Пусть маленькая коробка стоит Х рублей. Тогда большая Х + 8 рублей. За понедельник день магазин выручил 2 * (Х + 8) + 4 * Х = 6 * Х + 16 рублей, а за вторник 4 * (Х + 8) + 4 * Х = 8 * Х + 32 . Получаем уравнение (8 * Х + 32) - (6 * Х + 16) = 2 * Х + 16 = 48 , откуда X = (48 - 16)/2 = 16 рублей. За 2 дня магазин выручил 6 * Х + 16 + 8 * Х + 32 = 14 * Х + 48 = 14 * 16 + 48 = 224 + 48 = 272 рубля.

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х руб. стоит маленькая коробка (х+8) руб. стоит большая коробка 2(х+8) + 4х = 6х + 16 (рублей) заработал магазин в понедельник 4(х+8) + 4х = 8х + 32 (рублей) заработал магазин во вторник По условию известно, что в понедельник магазин выручил на 48рублей меньше,чем во вторник. Составим уравнение: 8х + 32 - 6х - 16 = 48 2х = 32 х = 16 16 руб. стоит маленькая коробка 16+8=24 руб. стоит большая коробка 6*16+ 16 = 112 рубля заработал магазин в понедельник 8*16 + 32 = 160 рублей заработал магазин во вторник 112 + 160 = 272 рубля заработал магазин за два дня. Ответ. 272 рубля.