найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка. y'*cosx=(y+1)sinx
Алгебра
найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка. y'*cosx=(y+1)sinx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y ' * cos x = (y +1) * sin x dy/dx = (y + 1) * sin x / cos x dy / (y + 1) = sinx/cosx dx Получили уравнение с разделяющимися переменными. Проинтегрировав обе части, получаем ln I y + 1 I = - ln I cos x I + ln C y + 1 = C / cos x y = C / cos x - 1
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