найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка. y'*cosx=(y+1)sinx

Гость: Гость:

y ' * cos x = (y +1) * sin x dy/dx = (y + 1) * sin x / cos x dy / (y + 1) = sinx/cosx dx Получили уравнение с разделяющимися переменными. Проинтегрировав обе части, получаем ln I y + 1 I = - ln I cos x I + ln C y + 1 = C / cos x y = C / cos x - 1