найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка. y'*cosx=(y+1)sinx

Алгебра
найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка. y'*cosx=(y+1)sinx
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y ' * cos x = (y +1) * sin x dy/dx = (y + 1) * sin x / cos x dy / (y + 1) = sinx/cosx dx Получили уравнение с разделяющимися переменными. Проинтегрировав обе части, получаем ln I y + 1 I = - ln I cos x I + ln C y + 1 = C / cos x y = C / cos x - 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Звукобуквенный анализ слова ОГОНЬ и  Части слова ШАРИК
Ответить
Биология
Почему фаги и вирусы называют предклеточными организмами?
Ответить
Математика
при деление на 96 оказалось что частное равно 325 а остаток равен 37 какое число делили
Ответить
Математика
из двух городов, расстояние между которыми 140 км, выехали одновремено навстречу два автобуса, один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. определ...
Ответить
Химия
 18гр СаН2 прореагировало с малым количеством воды.после реакции масса твердого вещества равна 30 гр.определить массовую долю кислорода в твердом в...
Ответить