Помогите пожалуйста надо составить план про ПОВЕСТЬ И ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ!!помогите пожалуйста!!
Литература
Помогите пожалуйста надо составить план про ПОВЕСТЬ И ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ!!помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Что такого необычного в доме Фервонии заметил слуга? 2) На вопросы слуги как отвечает Фервония? Почему он ничего не понимает в объяснениях дочери древолаза? 3) В тексте найди эпизоды, где проявляется ум Фервонии и его верность. 4) В её характере автор в первую очередь какое качество выделяет? 5) В трудные минуты к кому обращается Фервония? 6)Какие черты характера у героини вы находите интересными и привлекательными? 7) Почему происходят чудеса после её смерти?
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