длина дуги,состовляющей 0,4 окружности, равна 37,68см. Найдите диаметр окружности.

Математика
длина дуги,состовляющей 0,4 окружности, равна 37,68см. Найдите диаметр окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l=2пR                                 d=2R=l/п 0,4 l = 37,68 l=37,68: 0,4 = 94,2 (см)   d=94,2 / п , что примерно равно 30 см  
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