длина дуги,состовляющей 0,4 окружности, равна 37,68см. Найдите диаметр окружности.
Математика
длина дуги,состовляющей 0,4 окружности, равна 37,68см. Найдите диаметр окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l=2пR d=2R=l/п 0,4 l = 37,68 l=37,68: 0,4 = 94,2 (см) d=94,2 / п , что примерно равно 30 см
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