Сергей идет от дома до школы 30мин,а брат его Николай-40мин.Николай вышел из дома на 5мин раньше Сергея.Через сколько минут Сергей догонит Николая?

Гость: Гость:

1) 1\30 - пути от дома до школы проходит Сергей за минуту 2) 1\40 - пути от дома до школы проходит Николай за минуту 3) 1\30-1\40=(4-3)\120=1\120 пути от дома - на такое расстояние сокращается растояние между Сергеем и Николаем за минуту 4) 5*1\40=1\8 пути от дома до школы - прошел Николай за пять минут 5) 1\8:1\120=120:8=15 минут - за такое время Сергей догонит Николая ответ: за 15 минут