Знаменитую сказку"Алиса в стране Чудес"написал Льюис Кэрролл.Прочитав ее,королева Англии Виктория пришла в восторг и приказала немедленно купить все сочинения Кэрролла.Каково же было удивление и разочарование королевы,когда ока...
Литература
Знаменитую сказку"Алиса в стране Чудес"написал Льюис Кэрролл.Прочитав ее,королева Англии Виктория пришла в восторг и приказала немедленно купить все сочинения Кэрролла.Каково же было удивление и разочарование королевы,когда оказалось,что это труды... По какому предмету оказались труды писателя и ученого Льюиса Кэрролла?
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математика,логика,философия
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