Назовите имя героя английской сказки:он построил дом,придерживаясь передовых методов,а его братья работали по старинке и поэтому чуть не потеряли жизнь.

Литература

Назовите имя героя английской сказки:он построил дом,придерживаясь передовых методов,а его братья работали по старинке и поэтому чуть не потеряли жизнь.

Автор: Гость