Назовите имя героя английской сказки:он построил дом,придерживаясь передовых методов,а его братья работали по старинке и поэтому чуть не потеряли жизнь.
Литература
Назовите имя героя английской сказки:он построил дом,придерживаясь передовых методов,а его братья работали по старинке и поэтому чуть не потеряли жизнь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три поросенка Имя героя "Наф-наф"
Гость:
(Три поросенка, Наф-наф)
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