AO+BO+CO+DO=0; O - точка пересечения диагоналей в четырехугольнике. Является ли этот четырехугольник параллелограммом?
Геометрия
AO+BO+CO+DO=0; O - точка пересечения диагоналей в четырехугольнике. Является ли этот четырехугольник параллелограммом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что если в четырехугольнике диагонали точкой пересечения делятся пополам, то он является параллелограммом.
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