тіло падає з висоти 78,4 м. Визначте його переміщення за останню секунду падіння.
Физика
тіло падає з висоти 78,4 м. Визначте його переміщення за останню секунду падіння.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=78,4 м нехай: Δs - переміщенне за останню секунду s₁ - переміщенне після передостаннього секунду Δs=h-s₁ s₁=? s₁=s₀+v₀t₁+gt₁²/2 s₀,v₀=0 t₁=? h=gt²/2 78,4=9,8*t²/2 9,8t²=156,8 t²=16 t=4 с ⇐ это весь час падіння t₁=4-1 t₁=3 с s₁=9,8*3²/2 s₁=4,9*9 s₁=44,1 м Δs=78,4-44,1 Δs=34,3 вибачте за мову ;)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
AO+BO+CO+DO=0; O - точка пересечения диагоналей в четырехугольнике. Является ли этот четырехугольник параллелограммом?
Геометрия
Четырёхугольник ABCD вписан в окружность.Угол ABD равен 75градусов,угол CAD равен 35градусов.Найти угол ABC.
Литература
Назовите имя героя английской сказки:он построил дом,придерживаясь передовых методов,а его братья работали по старинке и поэтому чуть не потеряли ж...