тіло падає з висоти 78,4 м. Визначте його переміщення за останню секунду падіння.

Гость: Гость:

h=78,4 м нехай: Δs - переміщенне за останню секунду s₁ - переміщенне після передостаннього секунду Δs=h-s₁ s₁=? s₁=s₀+v₀t₁+gt₁²/2 s₀,v₀=0 t₁=? h=gt²/2 78,4=9,8*t²/2 9,8t²=156,8 t²=16 t=4 с ⇐ это весь час падіння t₁=4-1 t₁=3 с s₁=9,8*3²/2 s₁=4,9*9 s₁=44,1 м Δs=78,4-44,1 Δs=34,3 вибачте за мову ;)