тіло падає з висоти 78,4 м. Визначте його переміщення за останню секунду падіння.

Физика
тіло падає з висоти 78,4 м. Визначте його переміщення за останню секунду падіння.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=78,4 м нехай: Δs - переміщенне за останню секунду s₁ - переміщенне після передостаннього секунду   Δs=h-s₁ s₁=?   s₁=s₀+v₀t₁+gt₁²/2 s₀,v₀=0 t₁=?   h=gt²/2 78,4=9,8*t²/2 9,8t²=156,8 t²=16 t=4 с ⇐ это весь час падіння   t₁=4-1 t₁=3 с   s₁=9,8*3²/2 s₁=4,9*9 s₁=44,1 м   Δs=78,4-44,1 Δs=34,3   вибачте за мову ;)              
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