Помогите решить:У Шынар в копилке 80 монет достоинством 20тенге и 50тенге.Всего 2590тенге.Сколько монет в копилке у Шынар достоинством 20тг.?достоинством 50тг.?

Пусть Х - количество монет в копилке достоинством 20 тенге, тогда достоинством 50 тенге 80 - Х монет. Получаем уравнение 20 * Х + 50 * (80 - Х) = 4000 - 30 * Х = 2590, откуда Х = (4000 - 2590) / 30 = 47. Таким образом, в копилке 47 монет достинством 20 тенге и 33 монеты достоинством 50 тенге.

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пусть х монет по 20 тенге, тогда (80-х) монет по 50 тенге. По условию известно, что всего 2590 тенге. Составим уравнение: 20х + 50(80 - х) = 2590 20х + 4000 - 50х = 2590 30х = 1410 х = 47 47 монет по 20 тенге 80-47= 33 монеты по 50 тенге