Как известно, из двух и более высказываний можно по определенным правилам вывести истинное, которое называется умозаключением. Какие из приведенных умозаключений являются правильными? 1. Все растения дышат. Микробы не дышат. Зн...

Гость: Гость:

1. Все растения дышат. Микробы не дышат. Значит, микробы не растения. правильно. Если бы микробы были растениеми, они бы дышали, но они не дышат. 2. Все шахматисты - спортсмены. Все лыжники спортсмены. Значит, некоторые шахматисты - лыжники. неверно.. спостмены могут быть шахматистами, лыжниками, может даже футболистами, некоторые спортсмены могут увлекаться двумя видами спорта, но не обязательно. шахматист с равным успехом может как быть лыжником, так и им не быть, но быть спортсменом ему обязательно... 3. Пушкин - поэт, Лермонтов - поэт, Тютчев - поэт. Значит, все люди - поэты. недостаточно во первых нам неизвестно, что Пушкин, Лермонтов и Тютчев люди(с точки здравого абсурда и знания литературы кажется нелепицей, но задача на логику) ). Во вторых здесь частности. Если бы было известно, что эти Пушкин, Лермонтов и Тютчев есть все люди..то тогда да... некоторые люди могут не быть Пушкиным, Лермонтовыи или Тютчевым, а значит и не быть поэтами 4. Все люди делятся на мужчин и женщин. Этот человек мужчина. Значит, этот человек не женщина. да правильно четкое разделение класса на обекты, строгое либо, либо. если не одно автоматически второе, если второе автоматически не первые