Как известно, из двух и более высказываний можно по определенным правилам вывести истинное, которое называется умозаключением. Какие из приведенных умозаключений являются правильными? 1. Все растения дышат. Микробы не дышат. Зн...
Математика
Как известно, из двух и более высказываний можно по определенным правилам вывести истинное, которое называется умозаключением. Какие из приведенных умозаключений являются правильными? 1. Все растения дышат. Микробы не дышат. Значит, микробы не растения. 2. Все шахматисты - спортсмены. Все лыжники спортсмены. Значит, некоторые шахматисты - лыжники. 3. Пушкин - поэт, Лермонтов - поэт, Тютчев - поэт. Значит, все люди - поэты. 4. Все люди делятся на мужчин и женщин. Этот человек мужчина. Значит, этот человек не женщина. Пожалуйста с объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Все растения дышат. Микробы не дышат. Значит, микробы не растения. правильно. Если бы микробы были растениеми, они бы дышали, но они не дышат. 2. Все шахматисты - спортсмены. Все лыжники спортсмены. Значит, некоторые шахматисты - лыжники. неверно.. спостмены могут быть шахматистами, лыжниками, может даже футболистами, некоторые спортсмены могут увлекаться двумя видами спорта, но не обязательно. шахматист с равным успехом может как быть лыжником, так и им не быть, но быть спортсменом ему обязательно... 3. Пушкин - поэт, Лермонтов - поэт, Тютчев - поэт. Значит, все люди - поэты. недостаточно во первых нам неизвестно, что Пушкин, Лермонтов и Тютчев люди(с точки здравого абсурда и знания литературы кажется нелепицей, но задача на логику) ). Во вторых здесь частности. Если бы было известно, что эти Пушкин, Лермонтов и Тютчев есть все люди..то тогда да... некоторые люди могут не быть Пушкиным, Лермонтовыи или Тютчевым, а значит и не быть поэтами 4. Все люди делятся на мужчин и женщин. Этот человек мужчина. Значит, этот человек не женщина. да правильно четкое разделение класса на обекты, строгое либо, либо. если не одно автоматически второе, если второе автоматически не первые
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