вычислите, хватит ли меди массой 32 г для получения купрум (II)нитрата,если для реакции использовать концентрированную нитратную кислоту массой 600 г с масовой долей растворенного вещества 50%
Химия
вычислите, хватит ли меди массой 32 г для получения купрум (II)нитрата,если для реакции использовать концентрированную нитратную кислоту массой 600 г с масовой долей растворенного вещества 50%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O n(Cu) = m(Cu)/M(Cu) = 32/64 = 0,5 моль n(HNO3) = m(HNO3)/M(HNO3) m(HNO3) = m(p-paHNO3)*W(HNO3) = 600*0,5 = 300 г n(HNO3) = 300/63 = 4,8 моль. По уравнению реакции n(Cu):n(HNO3) = 1:4 На деле имеем: n(Cu):n(HNO3) = 0,5:4,8 = 1:9,6. Все же вопрос несколько странный. 32 г меди полностью прореагирует с кислотой, кислоты еще и останется, потому что она в избытке. Т.е. вообще на реакцию меди хватит. Если же имеется в виду, хватит ли 32 г меди, чтобы прореагировала ВСЯ азотная кислота, то ответ: не хватит. По уравнению моль меди должно быть в 4 раза меньше кислоты. Раз кислоты 4,8 моль, то меди должно быть 4,8/4 = 1,2 моль. А меди только 0,5. Так что для того, чтобы прореагировала ВСЯ кислота 32 г меди недостаточно.
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