Раскройте скобки в произведении: 2m(m-n)
Алгебра
Раскройте скобки в произведении: 2m(m-n)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(m в квадрате) - 2mn
Гость:
Решение: 2m(m-n) = 2m² - 2mn
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
вычислите, хватит ли меди массой 32 г для получения купрум (II)нитрата,если для реакции использовать концентрированную нитратную кислоту массой 600...
Математика
В библиотеке 25000книг. 40%всех книг-учебники, а из них 12%-учебники по математике. Сколько учебников по математике в школьной библиотеке?
Математика
Как известно, из двух и более высказываний можно по определенным правилам вывести истинное, которое называется умозаключением. Какие из приведенных...