моторный катер идет по течению реки из пункта А в  пункт В 6 часов а обратно 10 часов . сколько времени потребывалось бы это катеру для того что бы проплыть расстояние АВ по течениюпри выклюничем моторе

Физика
моторный катер идет по течению реки из пункта А в  пункт В 6 часов а обратно 10 часов . сколько времени потребывалось бы это катеру для того что бы проплыть расстояние АВ по течениюпри выклюничем моторе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - собственная скорость катера, а Y - скорость течения (в расстояниях между пунктами за час). Тогда получаем систему линейных уравнений  X + Y = 1/6                    Х = 2/15  X - Y = 1/10 ,  откуда    Y = 1/30  Следовательно, при выключенном моторе катер проплывет от А до В за 30 часов.
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