моторный катер идет по течению реки из пункта А в пункт В 6 часов а обратно 10 часов . сколько времени потребывалось бы это катеру для того что бы проплыть расстояние АВ по течениюпри выклюничем моторе

Физика

моторный катер идет по течению реки из пункта А в пункт В 6 часов а обратно 10 часов . сколько времени потребывалось бы это катеру для того что бы проплыть расстояние АВ по течениюпри выклюничем моторе

Автор: Гость