моторный катер идет по течению реки из пункта А в пункт В 6 часов а обратно 10 часов . сколько времени потребывалось бы это катеру для того что бы проплыть расстояние АВ по течениюпри выклюничем моторе
Физика
моторный катер идет по течению реки из пункта А в пункт В 6 часов а обратно 10 часов . сколько времени потребывалось бы это катеру для того что бы проплыть расстояние АВ по течениюпри выклюничем моторе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - собственная скорость катера, а Y - скорость течения (в расстояниях между пунктами за час). Тогда получаем систему линейных уравнений X + Y = 1/6 Х = 2/15 X - Y = 1/10 , откуда Y = 1/30 Следовательно, при выключенном моторе катер проплывет от А до В за 30 часов.
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