На прямолинейный проводник из нихрома (ρ=1,1 (Ом∙〖мм〗^2)/м) площадью сечения 0,5 мм2, помещённый в магнитное поле с индукцией 0,33 Тл, действует сила 2 Н. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля. Определ...
Физика
На прямолинейный проводник из нихрома (ρ=1,1 (Ом∙〖мм〗^2)/м) площадью сечения 0,5 мм2, помещённый в магнитное поле с индукцией 0,33 Тл, действует сила 2 Н. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля. Определите напряжение на концах проводника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получаем формулу: [latex]U = IR[/latex] [latex]F=IBl[/latex] [latex]I = \frac{F}{Bl}[/latex] [latex]R = p \cdot \frac{l}{S}[/latex] [latex]U = \frac{Fpl}{BlS} = \frac{Fp}{BS}[/latex] Переведем в СИ: [latex]p = 1,1 \cdot 10^{-6} S = 0,5 \cdot 10^{-6} [/latex] Подставляем: [latex]U = \frac{2 \cdot 1,1 \cdot 10^{-6}}{0,33 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}} = 13,3 B[/latex]
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