На прямолинейный проводник из нихрома (ρ=1,1 (Ом∙〖мм〗^2)/м) площадью сечения 0,5 мм2, помещённый в магнитное поле с индукцией 0,33 Тл, действует сила 2 Н. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля. Определ...

Физика

На прямолинейный проводник из нихрома (ρ=1,1 (Ом∙〖мм〗^2)/м) площадью сечения 0,5 мм2, помещённый в магнитное поле с индукцией 0,33 Тл, действует сила 2 Н. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля. Определите напряжение на концах проводника.

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