в столовой было 800кг картошки в 1 день использовали 1/4 всей картошки ,2 день на 120кг больше чем в первый день а 3 день всю остальную картошку,сколько кг картошки использовали на 3 день , Задача на 4 действия

Математика

в столовой было 800кг картошки в 1 день использовали 1/4 всей картошки ,2 день на 120кг больше чем в первый день а 3 день всю остальную картошку,сколько кг картошки использовали на 3 день , Задача на 4 действия

Автор: Гость