в столовой было 800кг картошки в 1 день использовали 1/4 всей картошки ,2 день на 120кг больше чем в первый день а 3 день всю остальную картошку,сколько кг картошки использовали на 3 день , Задача на 4 действия
Математика
в столовой было 800кг картошки в 1 день использовали 1/4 всей картошки ,2 день на 120кг больше чем в первый день а 3 день всю остальную картошку,сколько кг картошки использовали на 3 день , Задача на 4 действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800·1/4=200 кг - в первый день 2) 200+120=320 кг - во второй день 3) 200+320=520 кг - в 1 и во 2 день вместе 4) 800-520=280 кг - в третий день Ответ: 280 кг.
Гость:
800 * 1/4 = 200 кг использовали в 1 день 200 + 120 = 320 кг использовали во 2 день 200 + 320 = 520 кг использовали за два дня 800 - 520 = 280 кг использовали в 3 день.
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