Из всех деревьев в саду 84% плодово-ягодные, из них 25% вишневые деревья. Скольки процентов от общего числа деревьев в саду составлят вишневые деревья?
Математика
Из всех деревьев в саду 84% плодово-ягодные, из них 25% вишневые деревья. Скольки процентов от общего числа деревьев в саду составлят вишневые деревья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84%=0.84 плодово-ягодн. 25%=0.25 0.84*0.25=0.21=21% от общего числа составляют вишневые деревья
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