Из всех деревьев в саду 84% плодово-ягодные, из них 25% вишневые деревья. Скольки процентов от общего числа деревьев в саду составлят вишневые деревья?

Математика

Из всех деревьев в саду 84% плодово-ягодные, из них 25% вишневые деревья. Скольки процентов от общего числа деревьев в саду составлят вишневые деревья?

Автор: Гость