найдите периметр треугольника КМР, если длина стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длинее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК
Математика
найдите периметр треугольника КМР, если длина стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длинее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МР=1,5см+5,8см=7,3см РК=7,3см+2,3см=9,6см Ркмр=5,8см+7,3см+9,6см=22,7см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кали прадали 840 кг бульбы, то засталося прадать на 240 кг больш, чым прадали. Кольки килаграмаув бульбы было спачатку
Математика
в столовой было 800кг картошки в 1 день использовали 1/4 всей картошки ,2 день на 120кг больше чем в первый день а 3 день всю остальную картошку,ск...
Математика
Из всех деревьев в саду 84% плодово-ягодные, из них 25% вишневые деревья. Скольки процентов от общего числа деревьев в саду составлят вишневые дере...
Алгебра
если с каждого гектара участка соберут 35 ц пшеницы, то план недовыполнят на 20 т; если с каждого гектара будет получено 42 ц,то план перевыполнят ...