найдите периметр треугольника КМР, если длина стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длинее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК

Математика

найдите периметр треугольника КМР, если длина стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длинее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК

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