найдите периметр треугольника КМР, если длина стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длинее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК

Математика
найдите периметр треугольника КМР, если длина стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длинее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МР=1,5см+5,8см=7,3см РК=7,3см+2,3см=9,6см Ркмр=5,8см+7,3см+9,6см=22,7см
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