5z-z=z+24 7m-60=m
Математика
5z-z=z+24 7m-60=m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5z-z=z+24 4z=z+24 3z=24 z=8 2) 7m-60=m 6m=60 m=10
Гость:
5z-z=z+24 5z-z-z=24 5z-2z=24 3z=24 z=24/3 z=8 7m-60=m 7m-m=60 6m=60 m=10
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