скорость велосипедиста 36 км.ч.а скорость встречного ветра 4 м.с. Какова скорость ветра в системе отсчета,связанная с велосипедистом

Гость: Гость:

36км/ч=36000м/3600с=10м/с так как скорость ветра и скорость велосипеда противоположны по направлению то скорость ветра относительно велосипеда равна сумме скоростей ветра и велосипеда: 10м/с+4м/с=14м/с.