скорость велосипедиста 36 км.ч.а скорость встречного ветра 4 м.с. Какова скорость ветра в системе отсчета,связанная с велосипедистом
Физика
скорость велосипедиста 36 км.ч.а скорость встречного ветра 4 м.с. Какова скорость ветра в системе отсчета,связанная с велосипедистом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36км/ч=36000м/3600с=10м/с так как скорость ветра и скорость велосипеда противоположны по направлению то скорость ветра относительно велосипеда равна сумме скоростей ветра и велосипеда: 10м/с+4м/с=14м/с.
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