Квартира состоит из 3 комнат. Первая комната на 5м2 меньше второй, а вторая на 8м2 меньше третьей. Найти общую площадь 3 комнат, если площадь самой маленькой из них равна 10 м2?
Математика
Квартира состоит из 3 комнат. Первая комната на 5м2 меньше второй, а вторая на 8м2 меньше третьей. Найти общую площадь 3 комнат, если площадь самой маленькой из них равна 10 м2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 -х м кв 2 -х+5 мкв 3 -х+5+8 м кв меньшая 1 комната =10 м кв х+5=15 м кв 2 к. Х+5+8=23 м кв 10+15+23=48 м кв общая площадь
Гость:
1 комната < 2 комнаты < 3 комнаты, значит самая маленькая 1 комната и ее площадь 10 м2. 10 + 5 = 15 м2 площадь 2 комнаты 15 + 8 = 23 м2 площадь 3 комнаты 10 + 15 + 23 = 48 м2 площадь всех трех комнат.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширину прямоугольнника увеличим на 25%.На сколько процентов надо уменьшить длину прямоугольника,чтобы его площядь не изменилась?
Алгебра
Физика
скорость велосипедиста 36 км.ч.а скорость встречного ветра 4 м.с. Какова скорость ветра в системе отсчета,связанная с велосипедистом
Физика
Математика