Квартира состоит из 3 комнат. Первая комната на 5м2 меньше второй, а вторая на 8м2 меньше третьей. Найти общую площадь 3 комнат, если площадь самой маленькой из них равна 10 м2?

Математика

Квартира состоит из 3 комнат. Первая комната на 5м2 меньше второй, а вторая на 8м2 меньше третьей. Найти общую площадь 3 комнат, если площадь самой маленькой из них равна 10 м2?

Автор: Гость