Ширину прямоугольнника увеличим на 25%.На сколько процентов надо уменьшить длину прямоугольника,чтобы его площядь не изменилась?

Гость: Гость:

пусть ширина была х, 25% от х - 0.25х, значт ширина стала равной х+0.25х=1.25х площадь=ширина*длина стало быть площадь увеличилась в 1.25 раза. чтобы площадь сделать прежней, надо длину уменьшить в 1.25 раза. 1.25=5\4 значит новая длина должна быть равно 4\5 прежней, или 4\5*100%=80% прежней 100%-80%=20% значит длину нужно уменьшить на 20%