Ширину прямоугольнника увеличим на 25%.На сколько процентов надо уменьшить длину прямоугольника,чтобы его площядь не изменилась?

Математика
Ширину прямоугольнника увеличим на 25%.На сколько процентов надо уменьшить длину прямоугольника,чтобы его площядь не изменилась?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ширина была х, 25% от х - 0.25х, значт ширина стала равной х+0.25х=1.25х   площадь=ширина*длина стало быть площадь увеличилась в 1.25 раза. чтобы площадь сделать прежней, надо длину уменьшить в 1.25 раза. 1.25=5\4 значит новая длина должна быть равно 4\5 прежней, или 4\5*100%=80% прежней 100%-80%=20% значит длину нужно уменьшить на 20%  
Гость:
Пусть длина прямоугольника а, а ширина b. Тогда его площадь  S = a * b. Если ширина возрастет на 25%, она составит  b * (1 + 25/100) = 1,25 * b. Если площадь останется неизменной, то длина должна быть равна a * b / (1,25 * b) = 0,8 * b, то есть уменьшится на  (b - 0,8 * b) / b * 100% = 20%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
  3аа4 +3аа3-5а2а3 -5а2а
Ответить
Физика
скорость велосипедиста 36 км.ч.а скорость встречного ветра 4 м.с. Какова скорость ветра в системе отсчета,связанная с велосипедистом
Ответить
Физика
Сколько весит воздух,занимающий объем 150 л при температуре 288 К и давлении 150кПа?
Ответить
Математика
5z-z=z+24 7m-60=m 
Ответить
Математика
найдите периметр треугольника КМР, если длина стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длинее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК
Ответить