Ширину прямоугольнника увеличим на 25%.На сколько процентов надо уменьшить длину прямоугольника,чтобы его площядь не изменилась?
Математика
Ширину прямоугольнника увеличим на 25%.На сколько процентов надо уменьшить длину прямоугольника,чтобы его площядь не изменилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ширина была х, 25% от х - 0.25х, значт ширина стала равной х+0.25х=1.25х площадь=ширина*длина стало быть площадь увеличилась в 1.25 раза. чтобы площадь сделать прежней, надо длину уменьшить в 1.25 раза. 1.25=5\4 значит новая длина должна быть равно 4\5 прежней, или 4\5*100%=80% прежней 100%-80%=20% значит длину нужно уменьшить на 20%
Гость:
Пусть длина прямоугольника а, а ширина b. Тогда его площадь S = a * b. Если ширина возрастет на 25%, она составит b * (1 + 25/100) = 1,25 * b. Если площадь останется неизменной, то длина должна быть равна a * b / (1,25 * b) = 0,8 * b, то есть уменьшится на (b - 0,8 * b) / b * 100% = 20%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
скорость велосипедиста 36 км.ч.а скорость встречного ветра 4 м.с. Какова скорость ветра в системе отсчета,связанная с велосипедистом
Физика
Математика