Найдите слово, не соответствующее принципу, по которому подобраны все остальные приведённые слова. Араб,капитал,ребус,жаркое,драже,мерин.
Русский язык
Найдите слово, не соответствующее принципу, по которому подобраны все остальные приведённые слова. Араб,капитал,ребус,жаркое,драже,мерин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словов АРАБ лишнее среди остальных предложеных!
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