Найдите слово, не соответствующее принципу, по которому подобраны все остальные приведённые слова. Араб,капитал,ребус,жаркое,драже,мерин.

Русский язык
Найдите слово, не соответствующее принципу, по которому подобраны все остальные приведённые слова. Араб,капитал,ребус,жаркое,драже,мерин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словов АРАБ лишнее среди остальных предложеных!
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