Найдите слово, не соответствующее принципу, по которому подобраны все остальные приведённые слова. Араб,капитал,ребус,жаркое,драже,мерин.

Русский язык

Найдите слово, не соответствующее принципу, по которому подобраны все остальные приведённые слова. Араб,капитал,ребус,жаркое,драже,мерин.

Автор: Гость