Три брата ловили рыбу.Нуржан поймал 2 рыбы,Дима 3 рыбы,Андрей 5 рыб.Мама испекла пирожки и раздала их сыновьям соответственно количеству пойманных рыб.может ли количество пирожков быть равным 20?21?23? На сколько пирожков больш...

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Пусть Нуржан получил 2n - пирожков, тогда Дима 3n и Андрей 5n Всего пирожков было 2n+3n+5n=10n 10n=20 => n=2 10n= 21 => нет решений в целых числах 10n=23 => нет решений в целых числах то есть было 20 пирожков Нуржан получил 2n=2*2=4 пирожка, Дима 3n=3*2=6 пирожков и Андрей 5n=5*2=10 пирожков 10-6=4 . Андрей получил на 4 пирожка больше чем Дима