Три брата ловили рыбу.Нуржан поймал 2 рыбы,Дима 3 рыбы,Андрей 5 рыб.Мама испекла пирожки и раздала их сыновьям соответственно количеству пойманных рыб.может ли количество пирожков быть равным 20?21?23? На сколько пирожков больш...
Математика
Три брата ловили рыбу.Нуржан поймал 2 рыбы,Дима 3 рыбы,Андрей 5 рыб.Мама испекла пирожки и раздала их сыновьям соответственно количеству пойманных рыб.может ли количество пирожков быть равным 20?21?23? На сколько пирожков больше достанется Андрею,чем Диме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Нуржан получил 2n - пирожков, тогда Дима 3n и Андрей 5n Всего пирожков было 2n+3n+5n=10n 10n=20 => n=2 10n= 21 => нет решений в целых числах 10n=23 => нет решений в целых числах то есть было 20 пирожков Нуржан получил 2n=2*2=4 пирожка, Дима 3n=3*2=6 пирожков и Андрей 5n=5*2=10 пирожков 10-6=4 . Андрей получил на 4 пирожка больше чем Дима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в выражении 3 : 3 : 3 : 3: 3 расставьте скобки всеми возможными способами. Сколько различных чисел при этом получиться?
Русский язык
Найдите слово, не соответствующее принципу, по которому подобраны все остальные приведённые слова. Араб,капитал,ребус,жаркое,драже,мерин.
Английский язык
Example; (at 8 o`clock yesterday evening) I was having dinner with some friend. (at 10.15 yesterday morning)
Математика
Квартира состоит из 3 комнат. Первая комната на 5м2 меньше второй, а вторая на 8м2 меньше третьей. Найти общую площадь 3 комнат, если площадь самой...