2 альбома и зошит стоят 8 гр.20 коп.,что на 4 гр.30 коп. больше чем альбом.На сколько альбом дороже чем зошит?

Математика

2 альбома и зошит стоят 8 гр.20 коп.,что на 4 гр.30 коп. больше чем альбом.На сколько альбом дороже чем зошит?

Автор: Гость