2 альбома и зошит стоят 8 гр.20 коп.,что на 4 гр.30 коп. больше чем альбом.На сколько альбом дороже чем зошит?

Математика
2 альбома и зошит стоят 8 гр.20 коп.,что на 4 гр.30 коп. больше чем альбом.На сколько альбом дороже чем зошит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 гр 20 коп-4 гр 30 коп=3 гр 90 коп стоит 1 альбом 8 гр 20 коп- (3 гр 90 коп+3 гр 90 коп)=0 гр 40коп стоит тетрадь 3 гр90 коп-40 коп=на3 гр 50 коп  альбом дороже тетради
Гость:
Альбом с тетрадью стоит  430 копеек. Один альбом стоит  820 - 430 = 390 копеек. Значит тетрадь стоит 430 - 390 = 40 копеек, а альбом дороже тетради на 390 - 40 = 350 копеек или 3 гривны 50 копеек.
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