На неподвижном блоке уравновешены два груза, по 100 г каждый. Какой массы перегрузок надо положить на один из грузов для того, чтобы система начала двигаться с ускорением 0,2 м/с(в квадрате)?
Физика
На неподвижном блоке уравновешены два груза, по 100 г каждый. Какой массы перегрузок надо положить на один из грузов для того, чтобы система начала двигаться с ускорением 0,2 м/с(в квадрате)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для движения системы со скоростью 0,2м/с (в квадрате ) надо положить 200 грамм
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