Сколько литров аммиака получится при реакции 5,6 литров азота и 11,2 литра водорода.

Гость: Гость:

N2 + 3H2 = 2NH3 n(N2) = V(N2)/Vm = 5,6/22,4 = 0,25 моль n(H2) = V(H2)/Vm = 11,2/22,4 = 0,5 моль По уравнению n(N2):n(H2) = 1:3. На деле имеем n(N2):n(H2) = 0,25:0,5 =1:2. Водород в недостатке, он прореагирует полностью, по нему и считаем: n(NH3) = (n(H2)/3) *2 = (0,5/3)*2 = 0,33(3) моль V(NH3) = n(NH3)*Vm = 0,33(3)*22,4 = 7,46(6) ~ 7,5 л.