два угла треугольника относятся как 5:9, а третий угол на 10 градусов меньше меньшего из этих углов. найдите наименьший угол треугольника

Геометрия

два угла треугольника относятся как 5:9, а третий угол на 10 градусов меньше меньшего из этих углов. найдите наименьший угол треугольника

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