два угла треугольника относятся как 5:9, а третий угол на 10 градусов меньше меньшего из этих углов. найдите наименьший угол треугольника

Геометрия
два угла треугольника относятся как 5:9, а третий угол на 10 градусов меньше меньшего из этих углов. найдите наименьший угол треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один угол равен 5k, тогда второй =9k и третий 5k-10 Тогда         5k + 9k +(5k-10) = 180         19k=190 => k=10 то есть углы равны         5*k=5*10=50         9*k=9*10=90         (5k-10)=50-10=40 Наименьший угол равен 40 градусов 
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