два угла треугольника относятся как 5:9, а третий угол на 10 градусов меньше меньшего из этих углов. найдите наименьший угол треугольника
Геометрия
два угла треугольника относятся как 5:9, а третий угол на 10 градусов меньше меньшего из этих углов. найдите наименьший угол треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один угол равен 5k, тогда второй =9k и третий 5k-10 Тогда 5k + 9k +(5k-10) = 180 19k=190 => k=10 то есть углы равны 5*k=5*10=50 9*k=9*10=90 (5k-10)=50-10=40 Наименьший угол равен 40 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
выписать в два столбика глаголы с орфограммами-гласными буквами 1)в суффиксах 2) в окончаниях и разобрать их по составу веяла,веет,лелеет,сеяли,...
География
Физика
На неподвижном блоке уравновешены два груза, по 100 г каждый. Какой массы перегрузок надо положить на один из грузов для того, чтобы система начала...