выписать в два столбика глаголы с орфограммами-гласными буквами 1)в суффиксах 2) в окончаниях и разобрать их по составу веяла,веет,лелеет,сеяли,заклевал,лелеяла,зависим,держит,требовали,описывал,надеялся,направил,выберите,умо...

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выписать в два столбика глаголы с орфограммами-гласными буквами 1)в суффиксах 2) в окончаниях и разобрать их по составу веяла,веет,лелеет,сеяли,заклевал,лелеяла,зависим,держит,требовали,описывал,надеялся,направил,выберите,умолкните.

Автор: Гость