выписать в два столбика глаголы с орфограммами-гласными буквами 1)в суффиксах 2) в окончаниях и разобрать их по составу веяла,веет,лелеет,сеяли,заклевал,лелеяла,зависим,держит,требовали,описывал,надеялся,направил,выберите,умо...
Русский язык
выписать в два столбика глаголы с орфограммами-гласными буквами 1)в суффиксах 2) в окончаниях и разобрать их по составу веяла,веет,лелеет,сеяли,заклевал,лелеяла,зависим,держит,требовали,описывал,надеялся,направил,выберите,умолкните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик:веяла,сеяли,лелеяла,требовали,надеялся,выберите,умолкните 2 столбик:веет,лелеет,заклевал,зависим,держит,описывал,направил.
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