в чем причина активного развития легкой промышленности в развивающихся странах?
Українська література
в чем причина активного развития легкой промышленности в развивающихся странах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина в потребительском спросе, так как легкая промышленность это: Текстильная. Швейная. Галантерейная. Меховая. Обувная А именно спрос в странах развитых, и потребности стран развивающихся обуславливают рост именно этого сектора, в игру входят мода, улучшение доходов населения, растущее его количество. Кроме того, много мировых гигантов переносят сви фабрики в страны, где рабочая сила дешевле, сокращая таким способом издержки.
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