Периметер треугольника ABC =48см Точки M, N, и K являются серединами сторон треугольника ABC. Найти периметер треугольника MNK.

Геометрия
Периметер треугольника ABC =48см Точки M, N, и K являются серединами сторон треугольника ABC. Найти периметер треугольника MNK.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MN, NK и МК - средние линии треугольника АВС. Средняя линия равна половине соответствующей стороны, поэтому периметр треугольника MNK равен половине периметра треугольника АВС, то есть 48 / 2 = 24 см.
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