Периметер треугольника ABC =48см Точки M, N, и K являются серединами сторон треугольника ABC. Найти периметер треугольника MNK.
Геометрия
Периметер треугольника ABC =48см Точки M, N, и K являются серединами сторон треугольника ABC. Найти периметер треугольника MNK.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MN, NK и МК - средние линии треугольника АВС. Средняя линия равна половине соответствующей стороны, поэтому периметр треугольника MNK равен половине периметра треугольника АВС, то есть 48 / 2 = 24 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Геометрия
два угла треугольника относятся как 5:9, а третий угол на 10 градусов меньше меньшего из этих углов. найдите наименьший угол треугольника
Русский язык
выписать в два столбика глаголы с орфограммами-гласными буквами 1)в суффиксах 2) в окончаниях и разобрать их по составу веяла,веет,лелеет,сеяли,...