Скорость катера (скорость в стоячей воде) равна 21,6км/ч,а скорость течения реки 4,7км/ч. Найдите скорость катера по течению и против течения.

Математика
Скорость катера (скорость в стоячей воде) равна 21,6км/ч,а скорость течения реки 4,7км/ч. Найдите скорость катера по течению и против течения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21.6-4.7=16.9 км\час - скорость катера против течения реки 2) 21.6+4.7=26.3 км\час - скорость катера по течению реки
Гость:
 скорость катера по течению: 21,6+4,7=26,3км/ч скорость катера против течения:21,6-4,7=16,9км/ч
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