Скорость катера (скорость в стоячей воде) равна 21,6км/ч,а скорость течения реки 4,7км/ч. Найдите скорость катера по течению и против течения.

Математика

Скорость катера (скорость в стоячей воде) равна 21,6км/ч,а скорость течения реки 4,7км/ч. Найдите скорость катера по течению и против течения.

Автор: Гость