в альбоме 100 листов.сколько таких альбомов получится из 15000 листов? сколько листов в1000 таких альбомов?

Математика

в альбоме 100 листов.сколько таких альбомов получится из 15000 листов? сколько листов в1000 таких альбомов?

Автор: Гость