в альбоме 100 листов.сколько таких альбомов получится из 15000 листов? сколько листов в1000 таких альбомов?
Математика
в альбоме 100 листов.сколько таких альбомов получится из 15000 листов? сколько листов в1000 таких альбомов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15000 : 100 = 150 альбомов 2) 1000 * 100 = 100000 листов
Гость:
а) 1 альбом-100 листов х альбом-15000 листов х=(1*15 000)/100=15 000/100=150 альбомов б) 1 альбом-100 листов 1 000 альбомов-х листов х=1 000*100=100 000 листов
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