300 грамм 15% раствора соединить с 500 граммами 9% раствора, какой процентный раствор получится?
Алгебра
300 грамм 15% раствора соединить с 500 граммами 9% раствора, какой процентный раствор получится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300*15\100=45 г - растворяемого вещества в 15% растворе массой 300 грамм 2) 500*9\100=45 г - растворяемого вещества в 9% растворе массой 500 грамм 3) 45+45=90 г - растворяемого вещества в новом растворе 4) 300+500=800 г - масса полученного раствора 5) 90\800*100%=11.25 % - раствор получится
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