в чем заключается влияние нтр на легкую промышленность?
Українська література
в чем заключается влияние нтр на легкую промышленность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кардинальное изменение сырьевой базы отрасли. Основные направления внешней торговли, увеличение производительности труда, качество изделий.
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