В равнобедренном треугольнике с боковой стороной 4 см, проведена медиана к боковой стороне. Найти основание, если медиана равна 3 см..
Геометрия
В равнобедренном треугольнике с боковой стороной 4 см, проведена медиана к боковой стороне. Найти основание, если медиана равна 3 см..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула длины медианы m = √ (2 * a² + 2 * b² - c²) / 2 В данном случае √ (2 * а² + 2 * 4² - 4²) / 2 = 3 √ (2 * а² + 32 - 16) = 6 2 * а² + 16 = 36 а² = 10 а = √ 10 см.
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