В равнобедренном треугольнике с боковой стороной 4 см, проведена медиана к боковой стороне. Найти основание, если медиана равна 3 см..

Геометрия

В равнобедренном треугольнике с боковой стороной 4 см, проведена медиана к боковой стороне. Найти основание, если медиана равна 3 см..

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