в трёх пакетах 1 кг 800г конфет.в первом пакете на 250г меньше чем во втором а в третем на 250г меньше чем в первом сколько граммов конфет в каждом пакете?
Математика
в трёх пакетах 1 кг 800г конфет.в первом пакете на 250г меньше чем во втором а в третем на 250г меньше чем в первом сколько граммов конфет в каждом пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х г в первом пакете (х + 250) г во втором пакете (х - 250) г в третьем пакете По условию известно, что в трех пакетах 1 кг 800 г = 1800 г, составим уравнение: х + х + 250 + х - 250 = 1800 3х = 1800 х = 600 600 г в первом пакете 600 + 250 = 850 г во втором пакете 600 - 250 = 350 г в третьем пакете
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