скласти твiр-розповiдь про мiй день народження
Қазақ тiлi
скласти твiр-розповiдь про мiй день народження
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора у мене був день народження. Прийшли майже всі мої друзі і подарували різні цікаві і корисні подарунки. Потім ми їли багато смачного. Після цього були ігри. Ми грали у футбол надворі. Коли втомилися, то спробували святкового тортика. Потім грали на переможця у шахи та у "Великий бізнес". День минув занадто швидко. Втомлені та радісні мої друзі поверталися додому.
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