складіть рівняння в молекулярному та йонному вигляді: а)натрій карбонат і кальцій хлорид. б)натрій карбонат і нітрітною кислотою.   Яка маса калій гідроксиду потрібна для повної нейтралізації сульфатної кислоти масою 9,8г?

Химия
складіть рівняння в молекулярному та йонному вигляді: а)натрій карбонат і кальцій хлорид. б)натрій карбонат і нітрітною кислотою.   Яка маса калій гідроксиду потрібна для повної нейтралізації сульфатної кислоти масою 9,8г?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) NaCO3+KCl  не идет б) 2HNO3+Na2CO3=2NaNO3+CO2+H2O   2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O n(H2SO4)=  9,8 : (2+32+64)=0.1 моль n(KOH) = 0.2  моль m(KOH)=0.2 *(39+16+1)=11.2 г
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