складіть рівняння в молекулярному та йонному вигляді: а)натрій карбонат і кальцій хлорид. б)натрій карбонат і нітрітною кислотою. Яка маса калій гідроксиду потрібна для повної нейтралізації сульфатної кислоти масою 9,8г?
Химия
складіть рівняння в молекулярному та йонному вигляді: а)натрій карбонат і кальцій хлорид. б)натрій карбонат і нітрітною кислотою. Яка маса калій гідроксиду потрібна для повної нейтралізації сульфатної кислоти масою 9,8г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) NaCO3+KCl не идет б) 2HNO3+Na2CO3=2NaNO3+CO2+H2O 2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O n(H2SO4)= 9,8 : (2+32+64)=0.1 моль n(KOH) = 0.2 моль m(KOH)=0.2 *(39+16+1)=11.2 г
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