складіть рівняння в молекулярному та йонному вигляді: а)натрій карбонат і кальцій хлорид. б)натрій карбонат і нітрітною кислотою. Яка маса калій гідроксиду потрібна для повної нейтралізації сульфатної кислоти масою 9,8г?

Химия

складіть рівняння в молекулярному та йонному вигляді: а)натрій карбонат і кальцій хлорид. б)натрій карбонат і нітрітною кислотою. Яка маса калій гідроксиду потрібна для повної нейтралізації сульфатної кислоти масою 9,8г?

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