Радиус Луны R1 примерно в 3,7 раза меньше,чем радиус Земли R,а масса Луны m в 81 раз меньше массы Земли M.определите ускорение свободного падения тел на поверхности Луны?
Физика
Радиус Луны R1 примерно в 3,7 раза меньше,чем радиус Земли R,а масса Луны m в 81 раз меньше массы Земли M.определите ускорение свободного падения тел на поверхности Луны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно закону всемирного тяготения, ускорение свободного падения на Луне меньше, чем на Земле в 81 / 3,7² = 5,917 раз и составляет 9,81 / 5,917 = 1,658 м/c²
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