Дед Мазай плыл на лодке по течению реки спасать зайцев.Скорость течения реки 3 км\ч. Собственная скорость лодки 5 км/ч.Проплывая под мостом,он уронил в воду запасное весло,но заметил это только через час.И решил вернуться за ни...

Гость: Гость:

1) 5+3=8(км/ч)- скорость лодки когда она плывет по течению. 2) 5-3=2(км/ч)-скорость лодки коргда она плывет против течения. 3) 3*1=3(км)-проплыло весло за 1 час 4) 8*1=8(км)-проплыл дед мазай за один час. 5) 8-3=5(км)-расстояние между лодкой и веслом. 6) 2+3=5(км/ч)-скорость сближения. 7) 5:5=1(ч) Ответ: 1 час ему понадобится, чтобы добраться до весла