Определите валентность и степень окисления атомов в веществах, формулы которых CI2,CO2, C2H6, C2H4.

Химия
Определите валентность и степень окисления атомов в веществах, формулы которых CI2,CO2, C2H6, C2H4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CL2 -имеет валентность I,ст.окисления 0, CO2- валентность  С IV, О II,ст. окисления С+4, О-2.  Чтобы найти валентность и степень окисления углерода и водорода в  этане(С2Н6) представим его в структурном виде СН3-СН3, тогда становится понятным, что степень окисления С равна -3, а  Н+1, валентность С равна IV, Н I. Этилен С2Н4 представим структурно СН2=СН2 ,тогда  видно, что степень окисления С равна -2, Н+1. Валентность С IV, Н I.
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