Определите валентность и степень окисления атомов в веществах, формулы которых CI2,CO2, C2H6, C2H4.

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CL2 -имеет валентность I,ст.окисления 0, CO2- валентность С IV, О II,ст. окисления С+4, О-2. Чтобы найти валентность и степень окисления углерода и водорода в этане(С2Н6) представим его в структурном виде СН3-СН3, тогда становится понятным, что степень окисления С равна -3, а Н+1, валентность С равна IV, Н I. Этилен С2Н4 представим структурно СН2=СН2 ,тогда видно, что степень окисления С равна -2, Н+1. Валентность С IV, Н I.