В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике.После того как в корзину добавили 2 кг,в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике.Сколько винограда было в корзине?
Алгебра
В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике.После того как в корзину добавили 2 кг,в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике.Сколько винограда было в корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нехай х кг було в корзині тоді 2х кг у ящику х+2=2х+0.5 х=1.5 кг було у корзині 2х=3 кг було у ящ.
Гость:
Пусть х кг было в корзине, тогда в ящике 2х кг. По условию известно, что после того как в корзину добавили 2 кг,в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. Составим уравнение: х + 2 - 2х = 0,5 х = 1,5 Ответ. В корзине было 1,5 кг винограда.
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