В корзине было в 2 раза меньше винограда,чем в ящике.После того как в корзину добавили 2 кг,в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике.Сколько винограда было в корзине?

Гость: Гость:

Пусть х кг было в корзине, тогда в ящике 2х кг. По условию известно, что после того как в корзину добавили 2 кг,в ней стало винограда на 0,5 кг больше,чем в ящике. Составим уравнение: х + 2 - 2х = 0,5 х = 1,5 Ответ. В корзине было 1,5 кг винограда.