Два тела равномерно движутся по окружности. Если они движутся в разные стороны, то встречаются каждые 2 минуты. Если же тела двигаются в одну сторону, то первое тело догоняет второе каждые 10 минут. На сколько секунд быстрее пе...
Алгебра
Два тела равномерно движутся по окружности. Если они движутся в разные стороны, то встречаются каждые 2 минуты. Если же тела двигаются в одну сторону, то первое тело догоняет второе каждые 10 минут. На сколько секунд быстрее первое тело проходит окружность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - часть окружности, которую первое тело преодолевает за 1 минуту, а Y - часть окружности, которую за одну минуту преодолевает второе тело. Получаем систему уравнений X + Y = 1/2 X = 0,3 X - Y = 1/10 , откуда Y = 0,2 Итак, первое тело за минуту преодолевает 0,3 окружности, а второе тело 0,2 окружности. Следовательно, второе тело проходит окружность за 5 минут, а первое тело за 3 минуты 20 секунд, то есть на 100 секунд быстрее второго.
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