Два тела равномерно движутся по окружности. Если они движутся в разные стороны, то встречаются каждые 2 минуты. Если же тела двигаются в одну сторону, то первое тело догоняет второе каждые 10 минут. На сколько секунд быстрее пе...

Алгебра

Два тела равномерно движутся по окружности. Если они движутся в разные стороны, то встречаются каждые 2 минуты. Если же тела двигаются в одну сторону, то первое тело догоняет второе каждые 10 минут. На сколько секунд быстрее первое тело проходит окружность

Автор: Гость