В футбольной команде пятого класса 7 человек. Члены команды выбирают капитана и вратаря. Сколькими способами это можно сделать?

Гость: Гость:

капитана (одного человека из семи) можна выбрать 7 способами. (после выбора капитана останется 7-1=6 человек) вратаря можно выбрать (одного человека из шести) 6 способами, поэтому общее число выбора капитана и вратаря 7*6=42