какой объем газа выделиться при сливании 150 г 30% соляной кислоты с раствором карбоната натрия содержащим 0.5 моль этой соли

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2НСl + Na2CO3 =2NaCl + CO2 +H2O по уравнению реакции из 2 моль НСl 1 моль Na2CO3 выделяется 1 моль СО2; на 2 моль НСl нужно 1 моль Na2CO3 v(HCl)=(150*30)/100*36,6=1,23 моль на 1,23 моль НСl ------х моль Na2CO3 х =1,23*1/2=0,675 моль. а его по условию только 0,5 моль, следовательно он в недостатке, решаем задачу по недостатку: из 1 моль Na2CO3 ------1моль СО2 из 0,5 -------------------------х х=0,5 моль V(CO2)=0,5*22,4=11,2 л