Группа туристов пошла на восток 7 км, на север - 3 км, на запад – 4 км, на север – еще 1 км. Изобразите траекторию передвижения группы и определите пройденный путь и модуль перемещения.

Физика

Группа туристов пошла на восток 7 км, на север - 3 км, на запад – 4 км, на север – еще 1 км. Изобразите траекторию передвижения группы и определите пройденный путь и модуль перемещения.

Автор: Гость