Группа туристов пошла на восток 7 км, на север - 3 км, на запад – 4 км, на север – еще 1 км. Изобразите траекторию передвижения группы и определите пройденный путь и модуль перемещения.
Физика
Группа туристов пошла на восток 7 км, на север - 3 км, на запад – 4 км, на север – еще 1 км. Изобразите траекторию передвижения группы и определите пройденный путь и модуль перемещения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пройденный группой путь равен 7 + 3 + 4 + 1 = 15 км. Всего группа переместилась на 7 - 4 = 3 км на восток и на 3 + 1 = 4 км на север, поэтому по теореме Пифагора модуль перемещения группы равен √ (4² + 3²) = √ 25 = 5 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какой объем газа выделиться при сливании 150 г 30% соляной кислоты с раствором карбоната натрия содержащим 0.5 моль этой соли
Алгебра
Два тела равномерно движутся по окружности. Если они движутся в разные стороны, то встречаются каждые 2 минуты. Если же тела двигаются в одну сторо...
Математика
В футбольной команде пятого класса 7 человек. Члены команды выбирают капитана и вратаря. Сколькими способами это можно сделать?