Группа туристов пошла на восток 7 км, на север - 3 км, на запад – 4 км, на север – еще 1 км. Изобразите траекторию передвижения группы и определите пройденный путь и модуль перемещения.

Физика
Группа туристов пошла на восток 7 км, на север - 3 км, на запад – 4 км, на север – еще 1 км. Изобразите траекторию передвижения группы и определите пройденный путь и модуль перемещения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пройденный группой путь равен  7 + 3 + 4 + 1 = 15 км. Всего группа переместилась на  7 - 4 = 3 км на восток и на  3 + 1 = 4 км на север, поэтому по теореме Пифагора модуль перемещения группы равен √ (4² + 3²) = √ 25 = 5 км.
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