Что такое языковое явление?
Русский язык
Что такое языковое явление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это любое явление в речи: например: омография, омофрмы, омонимы, паронимы, и т.д. в том числе и то, о ём писал коллега - культурно-обусловленные явления, то есть сленг, феня.
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