В киоск привезли тетради. Если их разложить в пачки по 15 тетрадей в каждую или по 20 тетрадей, то в обоих случаях лишних тетрадей не окажется. Сколько тетрадей привезли в киоск, если их было больше 900, но меньше 1000?
Математика
В киоск привезли тетради. Если их разложить в пачки по 15 тетрадей в каждую или по 20 тетрадей, то в обоих случаях лишних тетрадей не окажется. Сколько тетрадей привезли в киоск, если их было больше 900, но меньше 1000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привезли 960 тетрадей
Гость:
поскольку 900 делится и на 15 и на 20 остаётся добавить минимальное число делящееся на эти цыфры ответ: 960
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